Efterlängtad seger för Rangers i comebacken

Foto: Frank Franklin II/AP/TT

Tio dagars speluppehåll är över för New York Rangers.

Mika Zibanejad stod för ett mål och två assist när laget slog Detroit hemma på Madison Square Garden med 4–2.

New York Rangers hade två förluster bakom sig. När spelarna återigen snörde på sig skridskorna på fredagskvällen stod Detroit, NHL:s just nu sämsta lag, för motståndet. New York Rangers jagar en slutspelsplats i Stanley Cup och varje poäng räknas. Annat än en seger mot Detroit vore ett stort bakslag.

Lagen hade haft tio respektive åtta dagars ledigt med anledning av förra veckans All star-match.

– Man är angelägen att komma tillbaka. Det var en bra paus. Man återställer sinnet lite och får vila kroppen. Grabbarna var glada över att vara tillbaka, vi vet vad som ligger framför oss. Vi är förväntansfulla, säger Mika Zibanejad efter matchen enligt nhl.com.

Det långa uppehållet märktes dock. Det var ringrostigt i rinken och första perioden blev mållös. Sedan fick New York Rangers upp ångan och satte tre snabba puckar i den andra perioden. Alla tre målen assisterades av svenskar. Mika Zibanejad gjorde två assist och Jesper Fast fick med sig en.

Mika Zibanejad kunde sedan avsluta målskyttet för New York Rangers i tredje perioden med ett vackert vristskott. Detroit fick in två tröstmål på slutet – men laget ligger fortfarande klart sist i den östra konferensen.

Returmötet mellan lagen spelas redan i natt i Detroit.