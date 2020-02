Förlängda flygstopp till Kina

Foto: Johan Nilsson/TT

Stora amerikanska flygbolag har förlängt stoppet för flygningar till och från Kina till slutet av april till följd av den fortsatta spridningen av det nya coronaviruset.

SAS utvärderar situationen.

SAS har för närvarande ett flygstopp till och från Fastlandskina till den 29 februari. Flygbolaget har även stängt möjligheten att boka flygningar till och från Shanghai och Peking till den 15 mars.

"Vi utvärderar situationen"

Det går dock fortfarande att flyga till Hongkong med SAS, men SAS erbjuder resenärer som bokat flygningar till, från eller via Hongkong att omboka eller avboka resan.

"Vi utvärderar situationen och återkommer så fort nya beslut fattats", skriver SAS presschef Freja Annamatz i ett meddelande till TT.

Konkurrenten Finnair, som profilerat sig på asiatiska flygningar, flyger också fortfarande till Hongkong, men har liksom SAS ställt in trafik till Peking och Shanghai till den 29 februari. Finnairs flygningar till Guangzhou har ställts in till den 29 mars.

Andra europeiska flygbolag har också ställt in Kinaflygningar. British Airways och Air France har ställt in all trafik till Fastlandskina till slutet av mars. KLM har nyligen förlängt sitt flygstopp till Kina till den 15 mars.

Chicago-baserade United Airlines förlängde under natten till torsdagen perioden av inställda flygningar från USA till Hongkong och Fastlandskina till slutet av april. Under normala omständigheter har United Airlines tolv flygningar per dag från USA till Hongkong och Fastlandskina.

Tidigare har de andra amerikanska flygbolagen med trafik till Kina, American Airlines och Delta Air Lines, också skjutit upp all trafik till Kina till slutet av april.

Karantänsregler

USA har samtidigt på federal nivå infört ett förbud mot så gott som alla icke-amerikaner att ta sig till USA om de varit i Kina de senaste 14 dagarna. Det har i USA även införts strikta karantänsregler för amerikaner som varit i Hubei-provinsen i Kina.

Enligt kinesiska myndigheter har det nya coronaviruset sedan det första fallet konstaterades vid årsskiftet hittills krävt 1 350 dödsoffer och smittat omkring 60 000 personer, de flesta i Hubeiprovinsen i Kina.