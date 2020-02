Förseningar och inställda flyg i stormens spår

Foto: Henrik Montgomery/TT

Förseningar och inställda avgångar. Ovädret i Storbritannien och norra Europa får konsekvenser för flygtrafiken även i Sverige. Håll kontakt med flygbolaget om du planerat att resa i dag, råder Swedavia.

Stormen Ciara drog under helgen in över brittiska öarna och flera av gångar från Arlanda till London ställdes in på söndagsförmiddagen. Ett plan på väg från Landvetter till London Gatwick, med flera sportlovsfirande barn ombord, tvingades avbryta landningen i det hårda vädret och vända hemåt, skriver Göteborgs-Posten.

– Vi kom ända till Gatwick och planet gick ner för landning. Det skakade och krängde och planet fick gå upp igen på grund av stormen, säger en av passagerarna till tidningen.

På Swedavia följer man väderläget minut för minut.

– Just nu har vi en måttlig påverkan på flygtrafiken med ett fåtal inställda avgångar, men det kan givetvis komma att ändras under kvällen. Vi rekommenderar alla resenärer att hålla koll på hemsidan och hålla kontakt med flygbolag eller arrangör för senaste uppdatering om sin avgång eller ankomst, säger Lovisa Ernestam vid Swedavias pressjour.