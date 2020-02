Foto: Boris Grdanoski/AP/TT

Gitarristen Al Di Meola kommer till Sverige för en spelning i Stockholm på Lilla Cirkus den 9 maj. Den virtuose artisten firar i år sitt 45-årsjubileum på scen med en turné.

Al Di Meolas blandning av världsmusik och jazz har gett honom många trogna fans. Han har också samarbetat med många andra artister, bland annat i supergruppen Return to Forever och The Guitar Trio. 2018 blev han hedersdoktor på Berklee School of Music i USA.

Biljetterna till konserten släpps den 27 februari via Live Nation.