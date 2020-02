Hammarby vann stort framför Ibrahimovic

Foto: Sören Andersson/TT

Första tävlingsmatchen slutade med en klar 5–1-seger mot Varberg i Svenska cupen.

Och det var mer än så.

Alexander Kacaniklic och Aron Jóhansson blev tvåmålsskyttar – och dessutom var Zlatan Ibrahimovic på plats.

När Zlatan Ibrahimovic hade en ledig dag från Serie A-klubben Milan bestämde han sig för att tillbringa den i Stockholm.

Och på Tele2 arena.

Där tog han plats på läktaren för att titta på Hammarbys cupmöte med Varberg.

"Bara åskådare"

– Han är bara åskådare och kommer inte presenteras eller så, säger pressansvarige Love Gustafsson till Aftonbladet.

– Han sitter på hedersläktaren med styrelsen och den sportsliga ledningen.

Den svenske stjärnanfallaren fick se en svängig och händelserik match – och ett Hammarby som till slut vann med hela 5–1.

Aron Jóhansson satte 1–0 och 4–0. Målen däremellan prickades in av Alexander Kacaniklic.

– Jag tycker att vi började bra under de första 20, 25 minuterna. Vi gör två bra mål men sedan släppte vi in dem, säger Kacaniklic till C More.

– De har haft lite otur, för de kunde ha gjort både ett och två mål.

Bortdömt mål

Visst var det så. Varberg, en av säsongens nykomlingar i allsvenskan, prickade ribban, fick ett mål bortdömt och satte en boll i stolpen under den första halvleken.

– Det är inte en chans i världen att han (målvakten Davor Blazevic) kan ta den oavsett var han står. Det är ett jättekonstigt domslut, säger Robin Tranberg till C More om Gustaf Norlins nickmål som dömdes bort för offside.

Varberg fick till slut sitt mål, då Alexander Johansson reducerade till 1–4 i 66:e minuten. På tilläggstid satte Muamer Tankovic dit Hammarbys 5–1-mål.

I gruppens andra match fick Brommapojkarna 2–2 borta mot Gif Sundsvall. Kristoffer Grauberg Lepik stod för kvitteringen i 67:e minuten.