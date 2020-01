Jodie Foster gör film om "Mona Lisa"-stölden

Foto: Jordan Strauss

Jodie Foster har tackat ja till att regissera en film om hur "Mona Lisa" stals från Louvren 1911, skriver Deadline.

Berättelsen om hur Vincenzo Peruggia, som varit anställd på museet i Paris, stal Leonardo da Vincis världsberömda målning är vid det här laget mytomspunnen. Peruggia ansåg att det var fel att tavlan visades permanent i Frankrike och stal den för att sälja den till ett galleri i Italien.

Han behöll verket i två år innan han hörde av sig till det italienska galleriet – men greps sedan polisen tipsats om honom.

Filmen baseras på Seymour Reits bok "The day they stole the Mona Lisa". Jodie Foster har tidigare regisserat filmer som "Little man Tate" och "Money monster".