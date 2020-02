Jubilerande Elvis-dokumentär släpps på nytt

Foto: AP/TT/Arkiv

Elvis-dokumentären "That's the way it is" ska ges ut på nytt i 14 länder, däribland Sverige, för att markera 50-årsjubileet av den ursprungliga premiären, skriver Variety.

Filmen skildrar Presleys återkomst till livescenen efter mer än ett decenniums frånvaro, och spelades till största delen in på The International hotel i Las Vegas där han gjorde en serie framträdanden.

"Det har gått 50 år sedan den karriäromvälvande dokumentären om kungen av rock'n'roll först släpptes, men det bestående avtrycket av Elvis Presley och hans musik är tydligare än någonsin inom film, musik och kultur", säger Marc Allenby, vd för Trafalgar releasing, i ett uttalande.

Filmen släpps den 22 april i bland annat Storbritannien, Tyskland och Australien.