Kina stoppar all fotboll på obestämd tid

Foto: Nils Petter Nilsson/TT

Hammarbys Nikola Djurdjic skulle till varje pris till den kinesiska ligafotbollen.

Tajmingen kunde ha varit bättre.

Det fruktade Wuhan-viruset stoppar all fotboll i Kina på obestämd tid.

Friidrottens inomhus-VM i Nanjing, planerat att avgöras 13-15 mars, ställdes in i onsdags och skjuts fram ett år.

Nu duggar det tätt av inställda idrottsevenemang i Kina, i fruktan för det dödliga virusets spridning.

Det kinesiska fotbollsförbundet senarelägger starten av superligan, där premiären var planerad till den 22 februari. När första avspark kan ske är det just nu ingen som vet.

All fotboll ställs in

Inte heller när övriga divisioner sparkar igång. Enligt kinesisk statsmedia är beskedet, som kom natten till torsdag svensk tid, att "all fotboll på alla nivåer i landet" ställs in tills vidare.

Den kinesiska ligafotbollen har på senare år blivit en av de ekonomiskt starkaste i världen och har lockat till sig åtskilliga världsstjärnor, de flesta i slutet av sina karriärer.

Brasilianarna Hulk och Oscar, slovaken Marek Hamsik, tysken Sando Wagner och österrikaren Marko Arnautovic är några av de nu verksamma utländska profilerna.

Italienaren Fabio Cannavaro och spanjoren Rafael Benítez är två kända och meriterade tränare.

Inga svenskar i toppligorna

Den senaste allsvenske profilen att lockas till landet är serben Nikola Djurdjic – 13 mål och åtta målgivande passningar för Hammarby förra säsongen. För några dagar sedan lämnade han under uppmärksammade former Hammarby och skrev på för Chengdu Better City i andradivisionen.

Inga svenska spelare är för tillfället kontrakterade av kinesiska klubbar i landets två högsta divisioner.

Erton Fejzullahu, Tobias Hysén, Gustav Svensson, Guillermo Molins, Imad Khalili och Magnus Eriksson är några svenska spelare som de senaste åren spelat i Kina.

Sven-Göran Eriksson och Mikael Stahre var ett tag tränare i ligan och Kim Björkegren i damligan.