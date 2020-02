Kvintetten som slåss i New Hampshire

Foto: Elise Amendola/AP/TT

Två äldre vita män, två kvinnor och en ung tidigare borgmästare. Här är de fem aspiranter som toppar mätningarna om vem Demokraternas väljare i New Hampshire vill se som partiets presidentkandidat.

Joe Biden

Joe Biden, 77-årig tidigare vicepresident till Barack Obama och mångårig senator (i 36 år) från Delaware. Betonar ofta sin erfarenhet, sin breda utrikespolitiska kunskap och sin arbetarbakgrund. Bidens släktingar jobbade i gruvindustrin. Har fått stöd från viktiga fackförbund och tros kunna ge president Donald Trump en match om stödet från USA:s vita arbetare. Den frispråkige Biden har dock visst politiskt bagage, tidigt i sin karriär plagierade han ett tal och i fjol anklagades han av flera kvinnor för att vara för närgången.

Opinionsstöd nationellt: 27 procent

I New Hampshire: 12,4 procent

Bernie Sanders

Bernie Sanders, 78-årig senator från Vermont som blev världskänd när han tampades med Hillary Clinton om Demokraternas nominering inför det förra presidentvalet 2016. Har tidigare varit borgmästare i Burlington, filmskapare och suttit i USA:s representanthus. Politiskt betecknar han sig som demokratisk socialist och "outsider", han har bland annat kampanjat för gratis högskoleutbildning och framhållit de skandinaviska ländernas välfärdssystem som ett föredöme. Bland hans profilfrågor finns även klimatåtgärder. Lockar många unga, kampanjar ofta med den karismatiska representanthusledamoten Alexandria Ocasio-Cortez, som gett honom sitt stöd.

Opinionsstöd nationellt: 21,8 procent

I New Hampshire: 26,7 procent

Elizabeth Warren

Elizabeth Warren, 70-årig senator från Massachusetts som gjort sig känd som en progressiv vänsterpolitiker med hög svansföring. Undervisade i juridik på flera universitet innan hon valdes in i senaten 2012. President Donald Trump har emellanåt hånat Warren genom att kalla henne för "Pocahontas" eftersom hon framhållit sitt släktskap med USA:s ursprungsbefolkning. Warrens prioriterade fråga är kampen mot korruption. Hon vill se till att alla har sjukförsäkring, reformera systemet för studielån samt hårdare reglera finanssektorn. Och hon vill införa en skatt för de 0,1 procent av amerikanerna som är rikast. Är känd för att ha en plan för det mesta, på hennes kampanjsida finns över 75 planer. Fick nyligen stöd av prestigetidningen The New York Times ledarredaktion (tillsammans med Minnesotasenatorn Amy Klobuchar).

Opinionsstöd nationellt: 14,4 procent

I New Hampshire: 13,3 procent

Pete Buttigieg

Pete Buttigieg, 38-årig tidigare borgmästare från staden South Bend i Indiana. Har varit marinsoldat och krigsplacerad i Afghanistan. Buttigieg är öppet homosexuell och framhåller det som en tillgång i kampen om Vita huset. Bland hans vallöften finns åtgärder mot klimatkrisen, pensionsreformer, skärpta vapenlagar och höjda skatter för USA:s rikaste. Har ett enande budskap och anser sig vara den som kan engagera partiets unga. Har haft vissa problem med att nå fram till minoriteter, men hänvisar ofta till sin tid i marinen där han tjänstgjorde med människor från "alla delar av landet, av alla etniciteter och av olika tro". Uppges tala åtta språk, bland dem franska, norska och arabiska.

Opinionsstöd nationellt: 7 procent

I New Hampshire: 20,8 procent

Amy Klobuchar

59-årig senator från Minnesota. Politiskt mittenorienterad politiker som suttit i senaten sedan 2007. Innan dess var hon advokat och åklagare. Spås ha goda chanser att vinna i den viktiga mellanvästern. Lanserade sin satsning på Vita huset genom ett tal i full snöstorm där hon lovade en "hemodlad kampanj med ryggrad". Har drivit frågor om konsumentskydd och nätsäkerhet och arbetat över partigränserna med republikanska kandidater – samt kritiserats för att vara en hård chef. En av hennes signaturfrågor är kampen mot narkotika- och alkoholberoende, något som kan locka många väljare i delstater som drabbats hård av USA:s opiatpidemi. Har också offentliggjort en plan för pensionsreformer och en infrastruktursatsning.

Opinionsstöd nationellt: 4 procent

I New Hampshire: 9,7 procent

Andra aspiranter som är med och tampas om nomineringen är: entreprenören och tidigare New York-borgmästaren Mike Bloomberg (ger sig dock in i primärvalsprocessen först i mars), kongressledamoten från Hawaii, Tulsi Gabbard, affärsmannen Andrew Yang, tidigare representanthusledamoten John Delaney, affärsmannen Tom Steyer och Coloradosenatorn Michael Bennet.