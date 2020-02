Många hinder på budgetbanan

Fakta

Så här ser EU-kommissionens ursprungsförslag till ny långtidsbudget för år 2021–27 ut – i jämförelse med det senaste kompromissförslaget från EU:s permanente rådsordförande Charles Michel och de förhoppningar om en rejäl budget som EU-parlamentet vill ha.

BudgetkapitelKommissionsförslagMichels förslagEU-parlamentets förslagInre marknad, innovation och digital ekonomi166149216Sammanhållning och värden392380457Naturresurser och miljö337354405Migration och gränsförvaltning312232Säkerhet och försvar241425Grannländer och omvärlden109102113Europeisk offentlig förvaltning767376Totalt1 1351 0951 324i procent av BNI1,111,071,30

Alla summor är i miljarder euro. Budgetkapitlet sammanhållning och värden är i huvudsak olika former av regionalstöd. Under naturresurser och miljö ligger all jordbrukspolitik.

Källa: EU-parlamentet