Netflix krossar förväntningarna i ny rapport

Foto: Jenny Kane/AP/TT

"Stranger Things", "The crown" och "The witcher" har gjort sitt jobb – strömningsjätten Netflix överträffar med råge Wall Streets förväntningar. Antalet nya prenumeranter var långt över prognosen, men oron för konkurrenterna kvarstår.

Netflix är först ut att släppa kvartalsrapport av strömningsbolagen, och man är också den första av techjättarna FAANG att släppa sina siffror. Att det är den första rapporten sedan konkurrenterna Disney Plus och Apple TV Plus gjort entré på den amerikanska marknaden i november gör rapporten ger en tydlig fingervisning om vartåt Netflix är på väg.

Det som ofta framhålls som den viktigaste siffran, antalet prenumeranter, är mycket goda nyheter för bolaget. Där Netflix själv förutspådde 7,6 miljoner nya prenumeranter under kvartalet blev resultatet 8,8 miljoner. Viktiga tillväxtmarknader var Mellanöstern, Latinamerika, östra Asien och Australien.

Samtidigt som antalet prenumeranter ökar växer också intäkterna per prenumerant med nio procent, jämfört med motsvarande period förra året. Det ger en vinst per aktie på 1,3 dollar, att jämföra med 0,3 dollar för ett år sedan.

Sämre i USA

En siffra som inte ser lika stark ut är tillväxten på hemmamarknaden Nordamerika. Där ökade antalet prenumeranter "bara" med 550 000, att jämföra med Netflix egen prognos på 600 000. "Den låga tillväxten i USA och Kanada har troligen att göra med förändringar i priset och med konkurrenterna", skriver bolaget i kvartalsrapporten.

I efterhandeln på New York-börsen föll Netflix-aktien 1,6 procent.

Den nya fantasyserien "The Witcher" nämns i rapporten som den tv-serie som lockat flest tittare under sin första säsong. Totalt har 76 miljoner tittare följt Henry Cavill som Geralt av Rivia och hans monsterjakt. Netflix tar också upp att i många länder, inklusive Sverige, är det lokalproducerade serier som gått allra bäst. I Sverige var det "Störst av allt" som blev mest sedd under förra året.

Dyrare än konkurrenterna

2019 blev annars ett svagt år för bolaget, där aktien steg marginellt samtidigt som USA-börserna och flera konkurrenter ökade rejält. Vid de två senaste delårsrapporterna har man heller inte nått marknadens förväntningar. Vid tredje kvartalet i oktober kunde man exempelvis bara redovisa 500 000 nya prenumeranter på den viktiga USA-marknaden när analytikers prognos i stället låg på 800 000.

Netflix har nyligen meddelat att man höjer månadspriset för sitt premiumabonnemang från 139 till 159 kronor. Samtidigt försöker de nya konkurrenterna slå Netflix genom priset – en prenumeration på Apple TV Plus och Disney Plus kostar drygt 50 kronor respektive drygt 70 kronor.