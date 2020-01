New York-börsen spurtade till plus

Foto: Richard Drew/AP/TT

Börsen i New York låg länge på minus under torsdagen – men slutade på plus.

Analytikerna förklarade den inledande deppigheten med oro över effekterna av virusutbrottet i Kina som nu sprider sig över välden. Det första bekräftade fallet av smitta i USA mellan två människor bekräftades under dagen.

De dystra minerna förklarades också av marknadens missnöje med Facebook och den kvartalsrapport bolaget släppte på onsdagen. Både omsättning och vinst var lägre än väntat.

Å andra sidan har statistiken nu visat att USA gick in i 2020 på stabil fot. BNP-tillväxten under 2019 var 2,3 procent och det sista kvartalet låg den på 2,1 procent.

I slutet av börsdagen tog sig Dow Jones industriindex över nollan och slutade på plus 0,4 procent. S&P 500 gick upp 0,3 procent och det gjorde även Nasdaqs kompositindex.