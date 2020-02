Ny förlust för Samuelssons Leksand

Foto: Ulf Palm/TT

Luleå kom tillbaka efter två raka bortaförluster och måltorka när laget åkte till Leksand och vann med 3–0.

Segerreceptet: En stark inledning, lite tur och en svajig Leksandsmålvakt.

Förlusten var Leksands tredje raka under nye tränaren Ulf Samuelsson.

Topplaget Luleå, som är på bortaturné, kom till Dalarna med två raka förluster i ryggen samt målskillnaden 2–9. Största orsaken: Deras svaga första perioder.

Borta mot Leksand lade Luleå in högsta växeln från start och i början av matchen såg det bara ut att vara ett lag på banan. Efter nio minuter ledde exempelvis Luleå skottstatistiken med 8–1.

– Alla kändes påkopplade, sade Luleås Daniel Sondell om sitt lag i första perioden till C More.

Tufft för "Uffe"

Det var också Sondell som gjorde 1–0 med ett hårt skott från blålinjen, där pucken gick via en Leksandsforward och i mål. Leksandsbacken Jonas Ahnelöv var i C More mycket besviken på sitt lags bleka offensiva spel i första perioden:

– Vi måste skjuta mer. Fem skott på en period är inte jättebra. Det gäller att lägga in alla puckar vi kan mot mål. Det är så man gör mål, sade han.

I andra perioden blev det en total scenförändring. Samtidigt som Luleås spelare blev bekväma och slarvade, växte Leksand in i matchen och dominerade helt den första 15 minuterna. Masarna, som för tredje segerlösa matchen i rad tränades av Ulf Samuelsson, sköt friskt och var riktigt rörliga i anfallszonen. De gjorde det mesta rätt utom mål.

Sju raka förluster

I stället var det Luleås Juhani Tyräinen som gjorde periodens enda mål efter 14.50. Han skulle bara lägga in pucken framför mål från sargen, som sedan något turligt gick i nät.

Tredje perioden blev en mardröm för Leksand. Efter 21 sekunder noterades Leksands Sebastian Wännström för ett bortdömt mål. Bara 55 sekunder senare gjorde Luleås Konstantin Komarek i stället 3–0. Precis som 2–0-målet var 3–0-pucken ett mål som Leksands målvakt Axel Brage borde tagit.

Efter den inledningen av slutronden gick luften ur dalalaget, som sedan noterade sjunde raka förlusten.