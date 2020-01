Olof Palmes arv förs vidare av John le Carré

Fakta

Den brittiske författaren John le Carré heter egentligen David John Moore Cornwell.

Han föddes 19 oktober 1931 i Poole i Dorset i England.

David Cornwell verkade för den brittiska underättelsetjänsten i Bonn och Hamburg i Västtyskland mellan åren 1959 och 1964.

Författaren slog igenom med boken "The spy who came in from the cold", "Spionen som kom in från kylan", 1963.

I nio böcker i romanserien är George Smiley huvudperson eller en central biperson.

I höstas kom le Carrés senaste bok, "En fri agent".

Hans verk har filmatiserats flera gånger. mest känd är "Spionen som kom in från kylan" 1965. Tomas Alfredsson regisserade "Tinker, tailor, soldier, spy" år 2011. Den har tidigare filmatiserats för tv av BBC med Sir Alec Guinness i huvudrollen.

John le Carrés roman "En perfekt spion" från 1986 är delvis självbiografisk.

Källa:Penguin