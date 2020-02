Foto: Peter Kramer/AP/TT

Den jamaicanske dancehallstjärnan Sean Paul kommer till Sverige. Den 3 april äntrar han scenen på Annexet i Stockholm, enligt ett pressmeddelande.

Sean Paul gjorde braksuccé under 00-talet med dansanta låtar som "Get busy", "Temperature" och "Gimme the light". På senare år har han återigen toppat hitlistorna i och med samarbeten med artister som Sia och Clean Bandit.

Biljetterna släpps på fredag.