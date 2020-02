Sjätte raka förlusten för Leksand

Foto: Stefan Jerrevång/TT

Leksand kan börja rikta in sig på att försöka kvala sig kvar i SHL.

1–2 borta mot Linköping var sjätte raka förlusten.

Därmed är östgötarna över strecket hela tretton poäng före jumbon.

För bara en månad sedan var Linköping tabelljumbo i SHL – med stor risk att tvingas kvala sig kvar.

Tack vare seger i fyra av de fem senaste omgångarna hade östgötarna klättrat upp till tolfte plats och på väg mot säkrare mark.

Under torsdagen fanns chansen att utöka avståndet till tretton poäng före sistaplacerade Leksand.

Gästerna var piskade att vinna för att inte bli avsågade – och tog också ledningen genom Spencer Abbott i slutet av den första perioden.

Tungt skott

Anfallaren fick superträff och överlistade en tveksamt agerande hemmamålvakt i Jonas Gustavsson.

– Vi spelar bra offensivt och begränsar Linköping, sade målskytten i C More.

Sedan tog det bara 38 sekunder av mittakten innan det var kvitterat.

Efter ett märkligt byte av Leksand kom två spelare i LHC helt fria med Janne Juvonen i kassen.

Skyttekungen Broc Little fintade bort honom och lyfte läckert upp pucken i krysset. Fullträff nummer 18 denna säsong för SHL:s bästa målgörare.

Linköping fick upp farten, men drog på sig två utvisningar – och Leksand hade flera vassa chanser att ta ledningen igen.

Psykologiskt mål avgjorde

Efter ribbskott av hemmalagets Nichlas Hardt och gästernas Thomas Valkvae Olsen i det jämna mötet, fullbordade Jaakko Rissanen LHC:s vändning genom att styra in 2–1. Bara sju sekunder innan den andra pausen.

– Det känns bra, nu ska vi fortsätta så här. Vi spelade bra efter kvitteringsmålet, sade Broc Little till C More.

I sista perioden var Linköping närmare 3–1 än 2–2. Inte minst genom Jarno Kärkis dubbla fria lägen.

När Leksand tog ut målvakten på slutet fick man ett rejält tryck – men Jonas Gustavsson radade upp vassa räddningar och släppte inte någon mer puck.