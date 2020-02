"Star wars"-yra för Skäringers show på bio

Foto: Björn Larsson Rosvall / TT

Mia Skäringer må ha "No more fucks to give". Men publiken får inte nog. Över 20 000 biobiljetter till föreställningen har sålts under första dygnet – och extravisningar har redan lagts till över hela landet.

"Nu har männen pratat sedan dinosaurierna dog ut så det här är mina två timmar". Så annonserade Mia Skäringer att den populära scenshowen, som dragit storpublik till landets arenor, nu ska visas som en liveinspelning på bio.

"Vårt mål är att likna arenakänslan så gott det nu går och få den där oerhörda vi-känslan", skriver Skäringer till TT. Hon berättar också att idén föddes när hon och regissören Helena Bergström pratade om hur man kunde "hotta upp 8 mars lite".

"Så det blir en dag för alla – att aktivera sitt eget jag i sitt eget liv. Det är ju där de största förändringarna startar. Det är symboliskt på så många plan. Något att mötas kring. Och såklart blir vi ju lyckliga nu när vi ser att det händer", skriver Mia Skäringer.

"Ser fantastiskt ut"

"Människor kommer. I alla åldrar. Och i många städer startar nu egna engagemang kring detta. Där de så viktiga samtalen och känslorna kommer att få finnas", kommenterar Mia Skäringer.

Om det fanns en liten farhåga att marknaden för att hennes sprakande feministiska föreställning skulle vara mättad så kom den på skam direkt.

– Det här är en av de bästa försäljningar vi har sett. Det ser fantastiskt ut med 12 000 biljetter på lite mer än ett dygn. Vi höll på hela dagen igår och lade till extraföreställningar och det är fortsatt högt tryck, säger Per Mårtensson, programdirektör på Filmstaden och fortsätter:

– Mia är så stark, det är ju hon som har styrt marknadsföringen i sina egna kanaler, utan henne hade det aldrig funkat.

Får långsiktig betydelse

Filmen visas förutom på Filmstaden också på omkring 116 oberoende biografer, från Boden till Bromölla, via Biografcentralen som distribuerar filmen.

– Det har varit rena "Star wars"-yran över biljettförsäljningen, jag har inte varit med om något liknande, säger Jens Lanestrand på Biografcentralen och Bio.se.

Enligt honom har det sålts mellan 10 000 och 12 000 biljetter på de oberoende biograferna – hittills.

– Det här är så stort. Jag tror att det kommer att få stor betydelse även långsiktigt att folk som inte tidigare hittade till de biograferna, utanför den dominerande kedjan, nu gör det när de letar efter biljetter till "No more fucks to give".