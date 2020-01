Luleå imponerade efter strömavbrottet

Foto: Robert Nyholm/TT

Ett strömavbrott försenade matchen i Luleå.

Men det påverkade inte hemmalaget i mötet med Växjö.

En bit in i introt blev det plötsligt svart i Coop Norrbotten arena. Strömavbrottet medförde att publiken fick lämna läktaren och välkomnades tillbaka senare, lagom till nedsläpp drygt 30 minuter efter utsatt tid.

När åskådarna väl hade hittat till sina platser igen – då bjöd hemmalaget på en rivstart i mötet med Växjö.

– Man måste vara redo mentalt och kanske gå in i sig någon extra minut när det här händer men jag tycker att vi hanterar det jättebra och kommer ut och gör 3–0 efter halva matchen eller något, säger Konstantin Komarek till C More.

Just Komarek – i sin fjärde match i Luleå efter flytten från Malmö – satte 1–0 efter 2.41.

– Fenomenal passning av Erik (Gustafsson), sedan var det bara att sätta dit den, säger han.

– Jag försökte få ner Fasth, sedan vet jag att han öppnar upp och då lade jag den mellan benen. Men passningen var helt sjuk.

2–0 gjorde Nils Lundkvist och 3–0 genom Petter Emanuelsson efter 9.24 respektive 10.45.

Luleås effektivitet fortsatte i andra perioden och efter Filip Hållanders 4–0 fick Viktor Fasth lämna plats för Viktor Andrén i Växjö-målet.

Målvaktsbytet fick till slut stopp på mot Luleå – men det var först efter att Arttu Ilomäki satte 5–0 och därmed ordentligt säkrat SHL-ledarens trepoängare.

I tredje perioden reducerade Växjö till 1–5 genom Casey Bailey.