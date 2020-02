"Talang räcker inte – redan en storspelare"

Foto: Peter Steffen/AP/TT

Hans pappa fick knäet söndersparkat av Roy Keane.

Frågan är vad som krävs för att stoppa Erling Braut Haaland.

Den norske 19-åringen är en av världens hetaste fotbollsspelare efter succén i Champions League.

Målburen ringde som en väckarklocka när Erling Haaland bombade in sitt andra mål i åttondelsfinalen mot Paris Saint-Germain i Champions League i förra veckan. Så kraftigt var rasslet efter den Dortmund-anfallarens långskott.

Med tio mål delar han förstaplatsen i Champions Leagues skytteliga med Bayern Münchens Robert Lewandowski.

I helgen fortsatte succén när Haaland gjorde sitt nionde Bundesligamål för säsongen i segermatchen mot Werder Bremen.

– Han har gått från att vara en talang som skulle hävda sig utanför Norge till att bli en så kallad supertalang i Österrike, som gjorde mål för Salzburg i Champions League. När han gör fler mål än matcher för Dortmund i Bundesliga är han något annat, säger norska NRK-experten Thore Haugstad till TT.

Den tyske världsmästaren och lagkamraten Mats Hummels håller med.

– "Talang" räcker inte, han är redan en storspelare, sade han efter 2–1-vinsten mot PSG.

"Var nästan läskigt"

Det var i januari som dåvarande Salzburg-spelaren Haaland valde att gå till Dortmund, trots att Manchester United ryckte i norrmannen. Uniteds tränare Ole Gunnar Solskjær är inte bara landsman till Haaland – han är tränaren som gav honom chansen i Molde.

För tre år sedan var Haaland en jättetalang i den norska klubben, som just då tränades av Solskjær. Efter att ha fått agera inhoppare under säsongen 2017 fick Haaland starta 17 matcher i norska ligan 2018 – och smällde då in 12 mål.

– Det var nästan läskigt när vi värvade honom. Det som är otroligt med honom är hans utveckling sedan han kom till klubben. Han är äcklig att spela mot. Han kommer att bli en väldigt, väldigt bra fotbollsspelare, sade Solskjær redan 2017 till Verdens Gang.

19-åringens pappa Alf-Inge Håland spelade för bland annat Leeds och Manchester City innan Manchester Uniteds råskinn Roy Keane sparkade sönder hans knä. Så fotbollsgenerna finns där.

– Jag var bra på att hoppa (som barn). Jag tror jag har ett världsrekord i att hoppa för fem eller sexåringar. Och så var jag bra på att springa, säger Haaland till Bundesligas webbplats.

Krossar rekorden

Det är också de egenskaperna som gör Erling Haaland så unik.

– Han har en helt speciell profil. Han är 1,94 meter lång och ändå en av de snabbaste spelarna. Det ger honom en enorm fysisk faktor som är otroligt svår att handskas med. Dessutom är han bra i boxen med enkla mål. Och så visade han (mot PSG) att han kan dunka bollen från avstånd. Det är svårt, om inte omöjligt att hitta någon liknande ung spelare, säger Thore Haugstad.

Det har nog gått snabbare än vad någon kan ha hoppats på. I januari 2019 gick han till Salzburg, men det var efter sommaren som han verkligen gjorde avtryck.

Haaland gjorde 20 mål på 16 liga- och cupmatcher och – mest iögonfallande – hela 8 mål på bara 6 Champions League-matcher. Hasse Backe, mångårig fotbollstränare och expert på TV4, har varit och träffat Salzburgs tränare Jesse Marsch.

– Han sa: "Lyssna på mig. Det här kommer bli världens bästa forward". Sen är det omöjligt att hålla det målfacit han har. Men det sticker ut något otroligt. Jag håller med honom (Marsch), säger Backe.

I debuten för Dortmund smällde han in ett hattrick på 23 minuter. I Norge råder det just nu Haaland-hysteri.

– Det är en sensation. Vi i Norge har ofta ifrågasatt honom och undrat hur bra han är och det är egentligen bara motståndarna som har vetat om det. Men det är inte bara i Norge, utan även i Sverige, Italien, England och USA letar man efter ord för att beskriva honom, säger Haugstad.

Lagerbäcks utmaning

Senast en nordisk anfallstalang gjorde sådant här avtryck i unga år var det Zlatan Ibrahimovic. Men en del saker skiljer spelarna åt.

– Haaland säger väldigt lite och har inget intresse av att prata med pressen. Han vill sova bra, äta bra, träna bra och prestera. Han är ett svårt intervjuobjekt, i motsats till Zlatan.

I mars ska Norge spela playoff till EM och först ut av motståndarna är Serbien i semifinal. En måstematch för förbundskapten Lars Lagerbäck. Men hittills har Erling Haaland bara spelat 80 tävlingsminuter för Norges landslag.

– För mig är det ganska gjutet. Sättet som Haaland är fostrad i Salzburgs presspel passar Lagerbäck utmärkt. Det är kontrollerad kaosfotboll, säger Hasse Backe.

– Han blir enormt viktig där. Det blir en stor utmaning för Lagerbäck att få ut max av Haaland, säger Thore Haugstad.

TT: Så han riskerar inte att petas av Lagerbäck?

– Då hade jag blivit chockerad. Då blir han enormt ifrågasatt.

Eftersom 21-åriga mittfältaren Martin Ødegaard även har etablerat sig som en stjärna i Spanien ser framtiden ljus ut för norska landslaget.

– Jag vet inte när senast vi hade så stora profiler senast. Det skapar optimism för vad Norge kan uträtta om vi skulle gå till EM.