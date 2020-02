Tom Jones och Faith No More till Liseberg

Foto: Andrew Parsons

"What's new pussycat" och "It's not unusual" blir säkerligen två av dängorna som spelas när Sir Tom Jones intar Liseberg i sommar. Tillsammans med alternativrockbandet Faith No More utgör den rutinerade underhållaren och artisten de senaste tillskotten i Lisebergs livesatsning.

"Det känns kanon att presentera de här två bokningarna. En början till en fantastisk livesommar tar form!", säger Per Alexanderson, underhållningschef på Liseberg, i ett pressmeddelande.

Klara för Live på Liseberg hittills är: 11 juni: Joel Alme och Jakob Hellman, 25 juni: Faith No More, 15 juli: Gwen Stefani, 24 juli: Brad Paisley, 28 juli: Yusuf/Cat Stevens, 6 aug: Tom Jones.