Topplistorna: Justin Bieber ny etta

Justin Bieber har inte förlorat kampen om albumlyssnarna. Nya skivan "Changes" går rakt in som etta på den svenska albumlistan. På singellistan går det lite trögare för Bieber, vars låt "Intentions" får nöja sig med en niondeplats. Toppar listan gör fortfarande Viktor Leksell med "Svag".

Album:

1. (Ny) Justin Bieber: "Changes"

2. (1) Hov1: "Montague"

3. (3) Billie Eilish: "When we all fall asleep, where do we go"

4. (3) Dree Low: "Flawless"

5. (4) Veronica Maggio: "Fiender är tråkigt"

6. (5) Molly Sandén: "Det bästa kanske inte hänt än"

7. (7) Lewis Capaldi: "Divinely uninspired to a hellish extent"

8. (Ny) Tame Impala: "The slow rush"

9. (9) Hov1: "Vindar på Mars"

10. (6) Yasin: "Handen under Mona Lisas kjol (pt: 1)"

11. (10) Roddy Ricch: "Please excuse me for being antisocial"

12. (8) Eminem: "Music to be murdered by"

13. (12) Avicii: "Tim"

14. (14) Post Malone: "Hollywood's bleeding"

15. (13) Einár: "Första klass"

16. (11) 1Cuz: "1 år"

17. (Ny) ZE: "Tio steg före"

18. (15) Harry Styles: "Fine line"

19. (Ny) Kvelertak: "Splid"

20. (16) Einár: "Nummer 1"

Singlar:

1. (1) Viktor Leksell: "Svag"

2. (2) The Weeknd: "Blinding lights"

3. (Ny) Billie Eilish: "No time to die"

4. (3) Miss Li: "Lev nu dö sen"

5. (4) Tones and I: "Dance monkey"

6. (6) Myra Granberg: "Tills mitt hjärta går sönder"

7. (5) Roddy Ricch: "The box"

8. (7) Greekazo & Dree Low: "Ice cream"

9. (9) Justin Bieber featuring Quavo: "Intentions"

10. (Ny) Justin Bieber featuring Post Malone & Clever: "Forever"

11. (8) Kygo, Avicii & Sandro Cavazza: "Forever yours (Avicii tribute)"

12. (Ny) Dree Low: "Liga"

13. (14) Adel & PJ: "Sci-fi"

14. (10) Dree Low: "Pippi"

15. (12) Albatraoz featuring Ture Brute: "E (ventex)"

16. (11) Yasin & Dree Low: "XO"

17. (24) Darin: "En säng av rosor"

18. (17) Dua Lipa: "Don't start now"

19. (Ny) Anis Don Demina: "Vem e som oss"

20. (20) Lewis Capaldi: "Someone you loved"

Källa: GLF