Universitet: Våldtagen kvinna var vårdslös

En kvinnlig student som utsattes för en gruppvåldtäkt i Kenyas huvudstad Nairobi anklagades av universitetet för vårdslöst beteende.

Uttalandet möts nu av massiv kritik.

I ett meddelande om rån och våldtäkter på campusområdet från universitets säkerhetsavdelning stod det att "i samtliga tre fall som rapporterades förra året kan man utläsa en tydlig vårdslöshet från de kvinnliga studenterna".

En kvinna som blev våldtagen av tre män sent på kvällen på väg hem till campus nämns särskilt, då det står att hon besökte "ett antal inrättningar i staden och bestämde sig för att promenera hem (berusad)".

Bland andra uttryckte den tidigare presidentkandidaten Martha Karua och aktivisten Adelle Onyango sin avsky mot formuleringarna.

– Man ska aldrig lägga skuld på en våldtäktsöverlevare. Då överför man ansvaret för brottet till den som utsatts för brottet, säger Wairimu Munyinyi Wahome vid organisationen The coaltion on violence against women, till Reuters.

Närmare 5 500 personer skrev under en namninsamling på internet om att universitetet i stället ska benämna våldtäktsmännen som de riktiga förövarna.

Nu ber universitetet om ursäkt för sitt uttalande.

"Meddelandet var okänsligt och representerar inte värderingarna på Nairobi Universitet", skriver en chef på universitetet.