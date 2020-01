Zlatan målskytt när Bryant hedrades

Foto: Antonio Calanni/AP/TT

Först visade San Siro sin kärlek.

Sedan gjorde Zlatan Ibrahimovic vad han kunde för att hedra omkomne basketstjärnan Kobe Bryant.

Svensken satte sista målet i Milans 4–2-seger mot Torino i italienska cupen – och nu väntar ett hett med Juventus i semifinalen.

Kobe Bryant hyllades stort inför avsparken på San Siro.

På sociala medier visades en bild där en Milantröja med nummer 24 och namnet Bryant på ryggen låg på planen. Vid sidan av tröjan låg en basketboll och en blombukett.

Bryant spelade i slutet av sin framgångsrika karriär i Los Angeles Lakers med tröjnummer 24 och var sedan uppväxten i Italien en hängiven Milansupporter. Inför avsparken mellan Milan och Torino hölls en tyst minut för amerikanen, som omkom i en helikopterkrasch i söndags tillsammans med dottern Gianna och sju andra människor, 41 år gammal.

Hyllningsfilm

Stämningen på San Siro var lågmäld. Den mäktiga arenan släcktes ned inför avspark och på en storbildsskärm visades en hyllningsfilm till Bryant med texten "legendarer dör aldrig, för alltid Kobe".

På planen gjorde Milan, för kvällen iklädda svarta sorgeband, vad de kunde för att hedra legendaren. Zlatan Ibrahimovic började på bänken, men byttes till rungande applåder in efter 65 minuter. Då var ställningen 1–1. Svensken höll sig framme, hade både en och två heta chanser men lyckades inte få bollen i nät under ordinarie tid. Men det skulle komma.

Efter att lagkamraten Hakan Calhanoglu först satt kvitteringen till 2–2 för Milan i 91:a minuten och sedan tryckt in 3–2 dryga kvarten in i förlängningen klev "Ibra" fram och punkterade matchen. Fint framspelad av anfallstalangen Rafael Leão fick 38-åringen fram en fot i straffområdet i 108:e minuten och skruvade in bollen i högra hörnet.

Zlatans andra mål

Det var "Ibras" andra mål på fem matcher sedan han återvände till den italienska fotbollsklubben.

Milan, som inte har förlorat en match sedan svenskens återkomst, är därmed klart för cupsemifinal mot "Ibras" förra klubb Juventus.

Ett möte som kittlar inte bara för Zlatan.

– Vi kommer att möta det starkaste laget i Italien, men de är inte oslagbara, säger Milantränaren Stefano Pioli till Rai Sport.

– Låt oss nu tänka på ligaspelet. Vi måste vara fokuserade och ta en match i taget.

Dubbelmötet mellan Milan och "Juve" spelas den 12 februari och 4 mars.